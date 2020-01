GF Vip, Matteo Alessandroni smascherato dalla fidanzata: “Non è single, arrivista opportunista” (Di giovedì 30 gennaio 2020) È uno dei pochissimi casi di uomo oggetto della televisione italiana, buttato di peso dentro la casa del Grande Fratello per ripristinare la quota testosterone e apportare un contributo in termini di pettorali: Matteo Alessandroni, il “super boy” del GF Vip, avrebbe però un segreto che ha un nome e un cognome: Eleonora Gaspodini. Parla la fidanzata Elonora Il concorrente ha varcato la porta rossa con l’intenzione di corteggiare le vip in gara. Si è autoproclamato single, ma la fidanzata che lo aspetta(va) in casa ha già fornito un’altra versione. Attraverso una Instagram Story, Eleonora Gaspodini ha piazzato una serie di “dediche al veleno” per il fidanzato che lo fanno emergere come un “opportunista arrivista”. Alessandroni avrebbe detto alla fidanzata di vederla come “la donna della sua vita” per poi proclamarsi single la sera dopo su Canale 5. storia instagram eleonora ... thesocialpost

infoitcultura : Matteo Alessandroni, per il superboy del GF Vip si mette male. Ora parla 'lei': 'Morto di fama' - Novella_2000 : Matteo Alessandroni dice di essere single al #GFvip. La fidanzata sbotta: “morto di fama” - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Matteo Alessandroni, sfogo fidanzata Eleonora su Instagram -