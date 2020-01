Elisabetta Gregoraci si confessa su Briatore: “Chi viene dopo sente il confronto” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci svela le difficoltà incontrate dopo l’addio con Flavio Briatore e il confronto che spesso fanno i suoi nuovi fidanzati con l’ex marito. L’imprenditore e la showgirl calabrese sono stati legati per circa dieci anni e hanno un figlio Nathan Falco. Per amore del piccolo, anche dopo il divorzio, hanno deciso di mantenere buoni rapporti, non a caso trascorrono insieme le festività e gli eventi più importanti. Non è raro incontrarli insieme a cena a Montecarlo, dove vivono, o vederli in coppia su Instagram nonostante non siano più legati sentimentalmente. Una scelta che, anche se nobile, ha pesato molto sulla vita privata della Gregoraci che in un’intervista al settimanale Chi ha svelato di non riuscire a trovare un nuovo amore. Il motivo? Gli uomini sentono il peso della competizione con Briatore e spesso non riescono a sostenerlo. dopo la fine ... dilei

CorriereQ : Elisabetta Gregoraci sarà a Sanremo per la Suite 2020 - Pep13C : RT @tempoweb: #SabrinaSalerno senza paura: 'A #Sanremo mi sento a casa' - BlitzQuotidiano : Elisabetta Gregoraci: “Briatore? Chi viene dopo sente il confronto e questo non mi aiuta” -