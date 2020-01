Death Stranding e il processo di sviluppo dietro la creazione dei suoi personaggi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Death Stranding di Hideo Kojima è stato un gioco molto apprezzato dai fan anche grazie alla presenza di personaggi davvero ben realizzati.A tal proposito Hideo Kojima ha voluto spiegare ai giocatori, attraverso Twitter, quale è stato il processo creativo dietro la realizzazione di tali personaggi. "La creazione dei personaggi di Death Stranding è stata unica. All'inizio ho fornito a Yoji Shinkawa tutte le informazioni necessarie e le caratteristiche dei personaggi per creare un design originale. In seguito, finita la fase del casting, ogni personaggio viene ridisegnato in base agli attori scelti per interpretarli, e riprogettiamo il modello in computer grafica basandoci sulle scansioni in 3D".Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Scopriamo il processo creativo dietro la nascita dei personaggi di #DeathStranding. - Kitegaming2 : @Teomanson Onestamente dopo la sua uscita su 'Death Stranding non arriverà su pc, mettetevi l'anima in pace' quando… - GustavoTCB2 : @felipeneto Death Stranding BR sksksjskksjsksjsk -