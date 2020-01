Coronavirus, l’ultima conferma sull’origine dell’epidemia: i primi casi a metà dicembre (Di giovedì 30 gennaio 2020) Risalgono a metà dicembre i primi casi di trasmissione da uomo a uomo del Coronavirus 2019-nCoV. Sarebbero precedenti, quindi, alla notifica dei primi casi dell’infezione. Ad indicarlo è un’analisi che ricostruisce le prime fasi dell’epidemia, nelle quali i contagi sono raddoppiati ogni 7,4 giorni. Lo studio è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, e l’analisi è stata finanziata dal Ministero della Scienza e della Tecnologia della Cina e altri enti. «Sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto, c’è l’evidenza che la trasmissione da umano a umano è iniziata a dicembre 2019», scrivono i ricercatori. «Se dinamiche simili si verificheranno altrove, saranno necessari sforzi considerevoli per ridurre la trasmissione e per controllare i focolai. È necessario inoltre attuare misure per prevenire o ridurre la trasmissione nelle ... open.online

