Camorra: arrestato Mauro Bertini, ex sindaco di Marano, per concorso esterno (Di giovedì 30 gennaio 2020) concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino: arrestato l'ex sindaco di Marano di Napoli, Mauro Bertini, assieme ad altre due persone. Si trova ai domiciliari. In una intervista rilasciata a Fanpage.it il 1° giugno 2017 spiegava proprio il rapporto tra appalti e Camorra nel comune maranese. "Ci sono dei pentiti che dicevano anche che io ero un uomo dei Polverino, accusato di corruzione aggravata e poi prosciolto in due istanze di giudizio. Tutto per delegittimare l'unico che costituiva un ostacolo al sistema camorristico maranese". fanpage

