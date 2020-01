Australian Open 2020: questo Djokovic è imbattibile. Dalla prima volta di Kenin al ritorno di Muguruza (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si è chiusa come da pronostico la prima e attesissima semifinale maschile dell’Australian Open 2020. Novak Djokovic ha sconfitto in tre set Roger Federer, confermando le attese della vigilia. Il serbo arrivava a questa partita troppo in forma, mentre lo svizzero sicuramente debilitato dalle maratone con Millman e Sandgren e dai problemi fisici avuti durante il match con l’americano. Federer ha avuto la sua chance nel primo set, andando a servire sul 5-3 in suo favore, ma non è riuscito a sfruttarla e praticamente il match si è chiuso in quel frangente. Troppa la differenza attualmente sul piano fisico tra i due giocatori, con il serbo che ormai vince praticamente sempre contro Federer in match tre su cinque. questo Djokovic, però, è difficilmente battibile e l’ottavo Australian Open è molto vicino dall’essere messo in bacheca dal numero due del mondo. Un Djokovic ... oasport

