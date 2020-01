A Torino sono state fatte scritte naziste e svastiche sul campanello della casa della figlia di un partigiano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due adesivi con il motto nazista Sieg Heil, croci celtiche, svastiche e rimandi alle SS, sono state trovate sul campanello dell’appartamento della figlia di un partigiano a Torino, nel quartiere Vanchiglia. Sieg Heil era un motto molto usato durante il nazismo e che significa ilpost

AlfredoPedulla : Il #Napoli chiede a #Younes di scegliere: ci sono gli accordi con la #Samp, all’ora di pranzo nuovo forte sondaggio del #Torino - Einaudieditore : «Dobbiamo aprire gli occhi e farli aprire a coloro che sono ancora in grado di ragionare. Il fascismo oggi non è pi… - twitorino : Misure #antismog a tutela della salute Causa sciopero del trasporto pubblico ??, per la sola giornata di domani, v… -