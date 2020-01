Valentino Rossi, la Yamaha lo rimpiazza con Quartararo: nel 2021 la scelta tra il ritiro e un'altra moto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dal 2021 Valentino Rossi non sarà più in sella alla Yamaha ufficiale. Il team annuncerà a breve la firma di Fabio Quartararo, il francese in grande ascesa che andrà ad affiancare Maverick Vinales, lo spagnolo fresco di rinnovo di contratto per due anni. L'indiscrezione è stata lanciata da Marca sul liberoquotidiano

