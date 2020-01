Uomini e donne, Carla Velli in lutto: trovato morto l’ex compagno Matteo Voltolina (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tragico lutto per Carla Velli, ex tronista di Uomini e donne ed ex fidanzata di Francesco Arca. Sui social la donna saluta per l’ultima volta il suo ex compagno Matteo Voltolina, trovato morto in una stanza dell’ostello Anda Venice di Mestre sabato 25 gennaio. “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi” scrive la Velli. Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa… Posted by Carla Velli on Sunday, January 26, 2020 La morte di Matteo Voltolina Come riporta IlGazzettino.it, Matteo Voltolina aveva raggiunto l’ostello il venerdì sera e pagato la ... tvzap.kataweb

