Un uomo cinquantenne aveva deciso di uccidersi buttandosi sotto un treno. prima di farlo però, ha voluto scrivere un messaggio di addio alla sua compagna, con la quale era in crisi da diverso tempo. Ma nell'agitazione del momento, l'uomo ha sbagliato a digitare il numero. Caso vuole, o destino forse, che a ricevere il messaggio sia stato un agente delle forze dell'ordine, che così è riuscito a salvargli la vita. Rho, sbaglia a scrivere un messaggio d'addio prima di suicidarsi e viene salvato da un agente Solitamente inviare un messaggio al destinatario sbagliato può portare a scenari non proprio positivi, ma non è quanto accaduto a Rho, dove un uomo pronto a suicidarsi ha chattato con quella che credeva essere la sua compagna prima di tentare

