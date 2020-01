Rebecca Staffelli si sposa: proposta con anello per la figlia di Valerio, Basile fa sul serio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rebecca Staffelli si sposa: la figlia dell’inviato di Striscia la notizia e Alessandro Basile fanno sul serio, e lo annunciano – com’è ormai d’obbligo nel mondo social – sui rispettivi profili Instagram. “Ho detto sì”, la breve didascalia dell’influencer racchiude anche la domanda. “Ha detto sì”, anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne rende pubblica la notizia per i followers del proprio account. Rebecca Staffelli si sposa: l’annuncio sul social Solo qualche ora prima della comunicazione ufficiale, i due futuri sposini avevano postato contemporaneamente la stessa immagine che li ritraeva felici in macchina accompagnata, sul profilo di Rebecca, dalla seguente affermazione: “Sono felice… Sapete perché??”. I più scaltri avevano subito fiutato il profumo di fiori d’arancio, replicando senza perder tempo: “Ti sposi?”, “Ti ha chiesto la mano e ovviamente sei pronta”. Di lì a ... urbanpost

