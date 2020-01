Piatek, maledizione Milan: via dopo un anno (di alti e bassi) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Anche la storia Krzysztof Piatek con il Milan è ai titoli di coda. Non solo Suso, in partenza per Siviglia dopo aver vissuto l'ultimo mese da separato in casa, la rivoluzione di Boban e Maldini tocca un altro dei giocatori considerati pilastro a inizio stagione. Solo un anno dopo l'arrivo a Milanello, pagato 35 milioni di euro con la benedizione di Leonardo e sulle ali di un girone d'andata da capocannoniere in maglia Genoa.La destinazione di Piatek è la Bundesliga: Hertha Berlino. Per settimane si è parlato dell'interessamento di club inglesi (Tottenham e Chelsea su tutti), ma alla fine l'aereo su cui salirà l'attaccante polacco avrà destinazione Germania. Il Milan, che non può fare minusvalenza su un investimento così fresco e oneroso, non ha mai aperto la porta a offerte intorno ai 20 milioni di euro. L'Hertha, però, è salita fino a 27 più bonus con un'operazione che può consentire ... panorama

