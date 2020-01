Nando Pagnoncelli, il sondaggio a DiMartedì su Salvini ed Emilia: "Per il 40% è un colpo alla sua leadership" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cosa rappresenta per Matteo Salvini la sconfitta alle regionali in Emilia Romagna? Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì è un campanello d'allarme per il leader della Lega, perché a fronte di un 47% che vede il risultato come "una normale sconfitta politica che non incide sulla sua leaders liberoquotidiano

NPagnoncelli : RT @diMartedi: I sondaggi di Nando #Pagnoncelli presidente #Ipsos a #dimartedì @NPagnoncelli - La7tv : #dimartedi I sondaggi di Nando Pagnoncelli su la sconfitta di Matteo Salvini in Emilia-Romagna, i suoi errori in ca… - diMartedi : I sondaggi di Nando #Pagnoncelli presidente #Ipsos a #dimartedì @NPagnoncelli -