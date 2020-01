L' "Unkinging" di Harry e Meghan tra passato e presente (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non solo gossip. C’è qualcosa di atavico e di fiabesco dietro alla tempesta mediatica scatenata dalla decisione di Harry e Meghan di rinunciare ai loro titoli reali. Anzitutto, lo storytelling su Harry e Meghan si lega a una questione inscritta nel cuore della storia e della coscienza collettiva inglesi. Sto pensando all’immagine del Re che rinuncia al proprio status.Sui ribelli cappelli rossastri di Harry non poggia il peso della sacra corona, né è verosimile ipotizzare che gli eventi avrebbero mai portato a un simile scenario, ma questo poco importa: lui (e la sua sposa) sono delle royal highness, con tutto ciò che questo implica, non solo sul piano sociale, ma soprattutto su quello simbolico. Per quanto ormai svuotato nella nostra era di disincanto, essere una royal highness mantiene comunque, soprattutto nell’inconscio collettivo ... huffingtonpost

