Kinsey Wolanski, l’omaggio a Kobe Briant lascia tutti a bocca aperta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La modella californiana Kinsey Wolanski inscena una nuova particolare invasione di campo per fare un tributo a Kobe Briant scomparso pochi giorni fa Kinsey Wolanski (Fonte Instagram) Qualcuno ancora la ricorda con piacere, altri magari l’avevano rimossa. Dopo l’improvvisata durante l’ultima finale di Champions League, giocatasi a Madrid tra Liverpool e Tottenham, Kinsey Wolanski è tornata a far capolino sui campi da gioco. Non si è persa d’animo dopo alcuni tentativi andati male e un arresto a Rio De Janeiro. In quel caso aveva tentato l’ingresso sul terreno di gioco dello stadio Maracanà in occasione della finale di Coppa America tra Brasile e Perù. Stavolta però il teatro della sua nuova comparsa non è stato il rettangolo verde, bensì la pista da scii di Schladming in Austria, dove si sono svolte alcune tappe del mondiale di ... chenews

