Inter, Marotta: «Trattativa per Eriksen lunga per via di Levy» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Beppe Marotta torna a parlare della Trattativa tra Inter e Tottenham per il trasferimento di Christian Eriksen Nel corso del suo Intervento ai microfoni di Rai Sport, Beppe Marotta si è soffermato sulla Trattativa per portare all’Inter Christian Eriksen. Ecco le sue affermazioni. «La Trattativa per Eriksen è stata un po’ lunga perché dall’altra parte c’era un grande manager come Daniel Levy, ma noi eravamo rassicurati dal fatto che il giocatore ha sposato il progetto e il fatto di poter lavorare con Conte. Abbiamo trovato un accordo che premia l’Inter tutta e un gruppo già importante». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

