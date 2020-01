Giocatori più anziani Serie A: la classifica di tutti i tempi (Di giovedì 30 gennaio 2020) La classifica dei Giocatori più anziani all-time in Serie A: nella top 10 solo un calciatore straniero, il record è dell’ex portiere Ballotta Chi sono i calciatori più anziani in Serie A? La classifica dei calciatori più longevi del massimo campionato italiano vede dominare l’ex portiere fra le altre di Inter e Lazio Marco Ballotta, che ha giocato fino a 44 anni e 38 giorni. Dietro di lui sul podio altri due estremi difensori. Giocatori più anziani Serie A: al 2° posto c’è Francesco Antonioli, che dopo gli Scudetti con Milan e Roma ha chiuso la sua carriera nel suo Cesena a 42 anni e 235 giorni. Al terzo posto è balzato Gianluigi Buffon, primo fra i Giocatori ancora in attività e vice Szczesny nella Juventus di Sarri, che ha recentemente superato Alberto Fontana. Quest’ultimo ha giocato la sua ultima gara nel massimo campionato italiano difendendo la porta del ... calcionews24

