Evoluzione meteo: a quando un cambiamento? Le NOVITÀ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Siamo in una fase meteo mite anche se le piogge di questi giorni e le nevicate in montagna hanno perlomeno ripulito l'aria e cancellato la monotonia di questo mese.Gennaio 2020 entrerà di sicuro tra i più caldi di sempre, forse proprio dietro al terribile 2007, che fece pure peggio di questo, almeno al Nord. Si pensava che bissare un mese così anomalo fosse difficilissimo e invece, in epoca di cambiamenti climatici, mai dire mai...Tornando alle tendenze meteo, è possibile che ci sia una svolta? quando cambierà definitivamente questa brutta situazione, piatta ed anonima? Guardiamo i modelli: utilizziamo, come sovente facciamo, la tecnica del multimodel, un mix di tutti i principali modelli meteo e analizziamo le possibilità di un cambiamento. Come si nota dalla cartina, c'è una possibilità di un radicale cambiamento (intravisto da TUTTI I MODELLI) tra il 6 e il 7 ... meteogiornale

