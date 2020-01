Autostrade: la revoca delle concessioni è sempre più lontana (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Era stata promessa e discussa, ora sembra allontanarsi sempre di più. La revoca della concessione di Autostrade pare non arriverà. Al posto suo sanzioni più severe e sconti sui pedaggi. A rivelarlo è proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, dopo le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria che hanno attratto l’attenzione di tutta Italia, si è presentato in televisione e lì ha ammesso che ci sarà la chiusura imminente del dossier sul tema Autostrade. E stando ai rumors arrivati dai ministeri, pare che l’idea di revocare la concessione stia pian piano svanendo. Autostrade: la promessa dei 5S non mantenuta “In attesa delle ultime carte, si ragiona di revoca totale della concessione chiesta a gran vice dai 5 Stelle, a fronte della “gravi inadempienze” riscontrate dai tecnici del Mit, anche solo come mossa per esercitare ulteriore pressione ... urbanpost

