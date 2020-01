Assalto a portavalori sulla A1, barriere di auto bruciate e chiodi sull’asfalto: il furgone blindato si è rifugiato in un autogrill (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un Assalto a un portavalori della ditta Battistolli è stato tentato nella notte lungo l’autostrada A1. Attualmente è chiuso il tratto di strada tra Lodi Vecchio e San Zenone al Lambro creando diversi chilometri di coda. L’attacco al furgone blindato è avvenuto intorno alle 23 del 28 gennaio: un gruppo di una decina di persone, a bordo di sei auto, hanno dato fuoco a due barriere di automobili e lasciato chiodi sul manto stradale. L’ipotesi è che l’obiettivo fosse appunto il portavalori che è però riuscito a rifugiarsi in un autogrill. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, che stanno spegnendo gli incendi, e la scientifica della Polizia di Stato. Le sei automobili che sarebbero state utilizzate dagli assalitori sono state ritrovate incendiate su una stradina di campagna a ridosso di Salerano sul Lambro (Lodi). Nessuna delle guardie ... ilfattoquotidiano

