Visita di Mattarella, operai Samte e cittadini del’Appia in presidio (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La Visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione in città e in provincia. Davanti alla Rocca dei Rettori si registra un presidio ad opera dei lavoratori della Samte e di una rappresentanza di persone residenti lungo la statale Appia, spesso teatro di incidenti. Differenti, dunque, le ragioni delle due manifestazioni. I lavoratori hanno esposto uno striscione con la frase “Stir Casalduni presidio di legalità. Meno affari, più lavoro per tutti”. Per quanto riguarda i residenti dell’Appia, invece, attenzione rivolta ai tragici accadimenti, l’ultimo dei quali risalente allo scorso 16 gennaio: “Vittime sull’Appia: basta!”, la frase mostrata. La stessa che fu esposta in corteo dopo la scomparsa di Maurizio D’Avola. L'articolo ... anteprima24

