VIDEO Australian Open 2020, Roger Federer: “Non meritavo di vincere, sono stato fortunato!” (Di martedì 28 gennaio 2020) Roger Federer con grinta, coraggio e determinazione accede alle semifinali degli Australian Open 2020. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha sconfitto in rimonta al quinto set l’insidioso americano Tennys Sandgren, qualificandosi per il penultimo atto del Major Australiano. Una vittoria significativa perché ottenuta in condizioni fisiche assai menomate. L’elvetico, infatti, dal terzo set, ha manifestato chiari problemi all’inguine e negli spostamenti laterali era fortemente limitato. Nonostante tutto, Roger è riuscito a venir fuori alla distanza, vincendo un confronto che altri avrebbero dato per perso. sono stati ben 7 i match-point annullati dal rossocrociato nel quarto parziale. “Ho mantenuto la speranza di potercela fare, ho giocato un punto alla volta e devo dire che sono stato fortunato. Mi sono sentito meglio nel corso del match, probabilmente non ... oasport

