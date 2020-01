Quando e come votare a Sanremo 2020: codici televoto e regolamento (Di martedì 28 gennaio 2020) come votare a Sanremo 2020 e soprattutto Quando televotare Big e Giovani? Le giurie della nuova edizione del Festival di Sanremo saranno in tutto quattro e la novità è che non ci sarà la giuria di qualità, né la giuria di esperti. Le giurie che voteranno i cantanti in gara nella categoria dei Campioni e delle Nuove Proposte saranno: la giuria demoscopica, la giuria della sala stampa, la giuria dell'orchestra, dei musicisti e dei coristi di Sanremo e il pubblico da casa attraverso il televoto. Le giurie di Sanremo 2020: chi vota serata per serata Se non fai parte della stampa accreditata al Festival di Sanremo 2020, non fai parte dell'orchestra del Festival né del team di musicisti e coristi e non sei stato selezionato per far parte della giuria demoscopica, puoi votare solo attraverso il televoto da casa. In questo articolo tutte le info utili sul televoto, lo ... optimaitalia

