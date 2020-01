Pomeriggio 5 vittima di una truffa: i dettagli (Di martedì 28 gennaio 2020) La redazione di Pomeriggio Cinque avrebbe subito la truffa da parte di un uomo che aveva contattato il programma promettendo un lavoro e un alloggio a una famiglia (composta da madre e figlio) in situazioni disagiate. Pomeriggio Cinque: la truffa Una brutta esperienza per Barbara D’Urso e i protagonisti del suo show: la conduttrice aveva presentato un uomo e una donna (madre e figlio) i quali avrebbero vissuto entrambi al freddo e al gelo in un garage, e aveva attivato gli ingranaggi del programma per far sì che la loro situazione cambiasse in meglio. Infatti qualcuno avrebbe contattato la redazione offrendo al figlio dell’anziana signora un posto di lavoro, e la promessa di un alloggio nella dependance collegata proprio a tale posto. Peccato che, dopo attente verifiche, il programma abbia scoperto che non esistesse alcun posto di lavoro né tantomeno la dependance: si ... notizie

