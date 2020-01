Piazza San Carlo, a processo sindaca ed ex questore: la banda dello spray aveva già colpito (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono passati quasi tre anni, ma sulla tragedia di Piazza San Carlo bisogna ancora mettere un punto definitivo. A maggio la Giustizia ha condannato i membri della banda dello spray che hanno scatenato il panico nella Piazza torinese. Ora sotto processo ci sono tra gli altri la sindaca Chiara Appendino e l’ex questore Angelo Sanna. L’ipotesi è che la Questura sapesse del rischio e non abbia agito tenendo conto dello stesso. La tragedia di Piazza San Carlo: 2 morti e migliaia di feriti I fatti risalgono alla finale di Champions League 2017, quando migliaia di tifosi si radunarono in Piazza San Carlo per seguire la Juventus. Quindi il panico e l’enorme calca scatenata dall’uso di spray al peperoncino in mezzo alla folla, al fine di compiere piccoli furti.Il bilancio di quella notte è stato tragico: oltre 1500 i feriti e 2 morti, la 38enne Erika Pioletti e Marisa Amato, rimasta ... thesocialpost

