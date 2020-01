Pensioni, addio al paradiso Portogallo: per gli stranieri arriva imposta del 10% (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Portogallo fa marcia indietro e prende di mira proprio i pensionati stranieri che nel Paese avevano trovato il paradiso ideale per le agevolazioni fiscali e il costo della vita. La nuova tassa però non sarà retroattiva, quindi chi già ha usufruito delle agevolazioni per trasferirsi continuerà a beneficiarne mentre la novità sarà valida per tutte le nuove richieste di adesione. fanpage

