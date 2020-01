Morti in corsia a Saronno, l’ex viceprimario Leonardo Cazzaniga condannato all’ergastolo (Di martedì 28 gennaio 2020) È stato condannato all’ergastolo dai giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio, Leonardo Cazzaniga, l’ex viceprimario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, accusato di aver provocato la morte di 12 dei suoi pazienti e aver aiutato l’allora amante, l’infermiera Laura Taroni, nel provocare la morte di suoi tre famigliari. Era stata l’accusa ad aver chiesto per lui la condanna all’ergastolo. È stato condannato all’ergastolo Leonardo Cazzaniga, l’ex viceprimario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, accusato di aver provocato la morte di 12 pazienti in corsia dell’ospedale e tre parenti dell’infermiera Laura Taroni, sua complice, condannata a 30 anni in un procedimento separato. La Corte d’Assise di Busto Arsizio si è riunita in Camera di Consiglio per quasi l’intera giornata prima ... limemagazine.eu

