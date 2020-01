Monza, arrestato macellaio narcotrafficante: in fuga con un chilo di cocaina nei pantaloni (Di martedì 28 gennaio 2020) Era uscito da poco dal carcere dove aveva scontato una condanna per un reato simile il 30enne arrestato dai carabinieri a Monza dopo che i militari lo hanno trovato con un chilo di cocaina purissima. L'uomo, proprietario di una macelleria, usava l'esercizio commerciale per attirare nuovi clienti. milano.fanpage

