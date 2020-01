Meteo MESSINA: un po' variabile e ventoso per buona parte della settimana (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Meteo su MESSINA vedrà nubi irregolari alternate a schiarite sia martedì che mercoledì, con vento dai quadranti occidentali a tratti sostenuto. Il cielo sarà a tratti nuvoloso anche nei giorni immediatamente a seguire. Martedì 28: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 7°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 15 Km/h, raffiche 44 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Mercoledì 29: nubi sparse, molto ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 20 Km/h, raffiche 51 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Giovedì 30: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 10 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Venerdì 31: nubi sparse, ... meteogiornale

zazoomnews : Meteo Messina domani martedì 28 gennaio: poco nuvoloso - #Meteo #Messina #domani #martedì - zazoomblog : Meteo Messina oggi domenica 26 gennaio: giornata nuvolosa - #Meteo #Messina #domenica #gennaio: - zazoomblog : Meteo Messina oggi sabato 25 gennaio: deboli piogge - #Meteo #Messina #sabato #gennaio: -