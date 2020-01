Meningite a Benevento, l’Asl rassicura: “Non esiste nessun focolaio” (Di martedì 28 gennaio 2020) Con un documento ufficiale, l'Asl di Benevento ci ha tenuto a rassicurare che non esiste nessun focolaio epidemico di Meningite, dopo la maestra d'asilo sannita di 30 anni, colpita dalla malattia e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cotugno di Napoli. Tutte le persone che sono entrate in contatto con la giovane donna sono state sottoposte a profilassi. fanpage

