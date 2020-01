Matteo Salvini, il citofono amarissimo: ondata di voti tunisini per Bonaccini e Pd al Pilastro (Di martedì 28 gennaio 2020) Nelle ore successive alle elezioni in Emilia-Romagna, il blitz al citofono di Matteo Salvini ai danni di una famiglia tunisina viene commentato sempre più come un boomerang, che ha decimato i consensi di Lucia Borgonzoni. In particolare, nel quartiere Pilastro - dove è avvenuto l'episodio - la Lega liberoquotidiano

TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - LegaSalvini : ??? #DIFENDISALVINI Sei un avvocato o un giurista e vuoi dare una mano per la difesa di Matteo Salvini sul caso del… - HuffPostItalia : Facebook ha rimosso il video della citofonata di Matteo Salvini -