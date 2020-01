Marco Masini in cerca d’amore, dopo la storia con Aurora Nardozzi e il desiderio di diventare padre (Di martedì 28 gennaio 2020) Marco Masini è uno dei cantanti in gara della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore toscano è sempre stato piuttosto riservato e negli anni ha custodito gelosamente la sua privacy, soprattutto dopo la fine della storia con Aurora Nardoni. I due sono stati insieme due anni, ma il cantante dopo la fine della loro storia, per la quale ha sofferto molto, ha rivelato che sentiva fortemente il desiderio di diventare padre. fanpage

GammaStereoRoma : Marco Masini - Ci vorrebbe il mare - Bigon1Annamaria : Bella Stronza Marco Masini -