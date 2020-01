LIVE Federer-Sandgren | Australian Open 2020 in DIRETTA | 6-3 2-6 2-5 | lo svizzero con

LIVE Federer-Sandgren - Australian Open 2020 in DIRETTA : 6-3 2-6 1-4 - lo svizzero con evidenti problemi alla schiena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servizio-dritto per Sandgren e 4-1 nel terzo set. Federer in grandissima difficoltà per gli evidenti problemi fisici alla schiena che lo stanno condizionando. L’elvetico andrà a servire. 40-0 Ace centrale di Sandgren e tre palle del 4-1 per l’americano nel 3° set. 30-0 Altro dritto in rete di Federer e il body language non è proprio positivo. 15-0 Fatica a muoversi Federer e dritto ...

LIVE Federer-Sandgren - Australian Open 2020 in DIRETTA : Re Roger sfida l'imprevedibile americano : Il programma di Federer-Sandgren – La presentazione degli Australian Open (28 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2020 di tennis tra Roger Federer e Tennys Sandgren. Sulla Rod Laver Arena assisteremo ad un match non scontato nel quale l'asso svizzero andrà a caccia delle semifinali, ...

LIVE Federer-Fucsovics 4-6 6-1 6-2 6-2 G - Australian Open 2020 in DIRETTA : Re Roger liquida l'ungherese e vola ai quarti di finale : 13.25 Federer liquida in 2 ore e 13 l'ungherese Marton Fucsovics e fornisce un'ottima risposta dopo la maratona contro Millmann. Ai quarti di finale lo svizzero affronterà Tennys Sandgren che ha eliminato ...

