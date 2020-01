Lei partorisce: il marito sviene in sala parto e… [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Sembra una gag, una storia incredibile raccontata per far ridere; in realtà è tutto vero e sul web è già virale. Una neomamma, subito dopo lo sforzo del parto, si è ritrovata a FOTOgrafare il marito svenuto… Troppa l’emozione Ore di travaglio per la gioia più grande: diventare genitori. Facciamo riferimento a emozioni forti, indimenticabili, che segnano un’esistenza e che a volte fanno cedere le gambe. E’ esattamente quello che è successo a un uomo in Inghilterra. Come racconta il Sun, una donna inglese ha partorito e subito dopo i medici si sono ritrovati a dover soccorrere il neopapà! Ebbene, l’uomo è svenuto per la forte emozione e la moglie non ha resistito, ha dovuto scattargli una FOTO! Lo scatto è diventato virale e ha fatto il giro del mondo. L'articolo Lei partorisce: il marito sviene in sala parto e… FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

Hazland_ : No vabbè raga sembravano moglie e marito mentre lei partorisce non smettevo di ridere ?????????? - Jpolemica666 : RT @AltriDagli: Secondo me si chiama ignoranza e immaturità. Copulate immagino con il fine di procreare,lei è incinta (con n fastidi perché… - AltriDagli : Secondo me si chiama ignoranza e immaturità. Copulate immagino con il fine di procreare,lei è incinta (con n fastid… -