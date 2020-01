Kobe Bryant e sua moglie avevano un accordo segreto sull'elicottero: ecco quale (Di martedì 28 gennaio 2020) Kobe Bryant e sua moglie, Vanessa Bryant, avevano un accordo segreto rispetto al viaggiare sull'elicottero insieme, svelato all'indomani della morte del campione da un amico di famiglia. C'era un accordo segreto, tra Kobe Bryant e sua moglie, Vanessa Bryant, rispetto all'elicottero: mai volare insieme, come ha svelato un amico di famiglia all'indomani della morte del campione e della figlia 13enne, Gianna Maria. Anche per questa ragione, dunque, Vanessa Bryant non era con il marito e la figlia al momento del fatale schianto, perchè in caso di incidente almeno uno dei genitori sarebbe dovuto sopravvivere per stare accanto alle figlie nate dal loro matrimonio, celebrato nel 2001. Tragica fatalità che si è purtroppo avverata domenica, troncando, a soli 41 anni, la vita di Kobe Bryant e di altre ... movieplayer

