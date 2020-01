Iv: Renzi, ‘auguri a Pd ma noi start up più fresca e innovativa’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Grandissimo rispetto per quello che fa Nicola Zingaretti e per quello che fa il Pd, noi siamo una start up, faremo una cosa diversa che a mio giudizio sarà più fresca e innovativa. Naturalmente auguro tutto il meglio al Pd, a quello che verrà dopo il Pd se ci sarà un nuovo Pd. Noi come Italia viva abbiamo una prateria davanti noi”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. L'articolo Iv: Renzi, ‘auguri a Pd ma noi start up più fresca e innovativa’ CalcioWeb. calcioweb.eu

