ELEZIONI & MERCATI/ La festa di investitori e Btp per la sconfitta di Salvini (Di martedì 28 gennaio 2020) I risultati delle ELEZIONI regionali evitano un cambio di Governo e non mettono in discussione i rapporti Italia-Ue. I MERCATI festeggiano ilsussidiario

