"È iniziata una fuga di massa": ecco perché è ripartita l'invasione dalla Libia (Di martedì 28 gennaio 2020) Mauro Indelicato Il network telefonico Alarm Phone nelle scorse ore ha segnalato su Twitter come 800 migranti sono salpati dalla Libia nell'ultimo fine settimana, in 720 hanno raggiunto l'Europa. A pesare anche la possibilità di un allentamento dei controlli nel paese nordafricano Non sono certo positive le notizie che arrivano dalla Libia: nessuna tregua è realmente partita, nonostante i proclami, dopo la conferenza di Berlino ed anzi la guerra nell'area di Tripoli sembra aumentare di intensità. E questo, sul fronte immigrazione, si sta traducendo in una nuova impennata di partenze. A pesare, in primo luogo, sono gli allentamenti dei controlli lungo le coste: quasi mille migranti sono partiti solo nell'ultimo fine settimane, segno di come la locale Guardia Costiera abbia oramai ridimensionato il proprio impegno. Forse, è l'ipotesi principale trapelata nelle ultime ore, le ... ilgiornale

