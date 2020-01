Concorsi pubblici 2020 ATA: tutte le informazioni sui nuovi bandi (Di martedì 28 gennaio 2020) Buone notizie in arrivo per chi spera di stabilizzare la propria posizione lavorativa nell’ambito della scuola pubblica. Sono stati infatti autorizzati dal MIUR (Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca) i nuovi bandi di Concorsi pubblici ATA per il 2020. Concorsi pubblici 2020 per personale ATA ATA è l’acronimo di “Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario“. Si riferisce al personale che lavora nella scuola e che svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito dei Concorsi pubblici in programma per il 2020, si segnala il bando di concorso AtTA che ha lo scopo di aggiornare le graduatorie permanenti delle province. Si parla nei fatti dei dati che riguardano le assunzioni previste in tre anni, dal 2019 al 2022: nell’intero triennio sono ... notizie

marinabbasta : RT @AlessLongo: RT Digital360Group 'RT FPA_net: FPA sta lavorando con ConcorsiFPCgil FpCgilNazionale per valorizzare attraverso video lezio… - rossettifp : RT @FPA_net: FPA sta lavorando con @ConcorsiFPCgil @FpCgilNazionale per valorizzare attraverso video lezioni e video pillole la formazione… -