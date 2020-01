Caserta, aveva una pistola finta modificata per sparare davvero, arrestato 33enne (Di martedì 28 gennaio 2020) Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Maddaloni (Caserta) per possesso di arma clandestina: i poliziotti hanno trovato nel comodino della sua camera da letto, nascosta tra gli indumenti intimi, una pistola scacciacani a cui era stato rimosso il tappo rosso e che era stata modificata in modo da sparare dei proiettili veri. fanpage

