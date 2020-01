Bacio tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli: «non fare cazzate che non mi ritrovi più» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bacio tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli: «non fare cazzate che non mi ritrovi più». Licia Nunez ha passato giorni difficili poiché non riesce a capire perchè la sua fidanzata Barbara Eboli l’abbia lasciata. «L’unica cosa alla quale ho pensato in maniera ossessiva – ha raccontato Licia Nunez durante la settima puntata del Grande Fratello Vip – è stata che ho raccontato ad alcune amiche qua che quando Barbara mi dice ‘Ti amo’, io rispondo ‘Idem’. Ho sofferto tanto nella mia vita, l’amore è sempre stato l’elemento centrale. Ho amato più gli altri e meno me stessa. Poi ho incontrato Barbara e lei mi ha insegnato ad amare me per prima. Lei è l’altra metà dell’amore per me». Barbara Eboli, la fidanzata di Licia entra nella Casa per spiegarle i motivi del suo dolore: «Per me è stato difficile dal primo giorno. Sapevamo che ... newscronaca.myblog

