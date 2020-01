44enne morta di malaria ad Agrigento, aperta un’indagine (Di martedì 28 gennaio 2020) Una donna di 44 anni è morta di malaria ad Agrigento. I familiari denunciano: “La malattia infettiva non è stata riconosciuta in tempo”. Agrigento – Possibile nuovo caso di malasanità in Italia. Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 2020 una donna di 44 anni è morta ad Agrigento di malaria. I familiari hanno segnalato la vicenda agli inquirenti perché secondo loro i “medici non hanno riconosciuto la malattia in tempo nonostante sapessero del suo viaggio in Africa“. aperta un’inchiesta interna per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto in ospedale. E nelle prossime ore la Procura potrebbe ordinare il sequestro della cartella clinica. 44enne morta per malaria ad Agrigento La vicenda è stata raccontata dal Corriere della Sera che cita i familiari della vittima. Le condizioni della 44enne sono peggiorate subito dopo il suo rientro da ... newsmondo

NewsMondo1 : 44enne morta di malaria ad Agrigento, aperta un’indagine - BlastingItalia : Loredana Guida, insegnante 44enne di #Agrigento, è morta di #malaria dopo un viaggio in Africa.… -