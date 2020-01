Vakhtang Enukidze: l’autopsia dice che non è morto di botte (?) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vakhtang Enukidze, il cittadino georgiano detenuto al Cpr di Gradisca d’Isonzo e morto in ospedale alcuni giorni fa, non sarebbe deceduto a causa di percosse ricevute. Lo ha detto all’agenzia di stampa ANSA Lorenzo Cociani, medico legale del Garante dei detenuti. “Per avere un quadro completo degli esami occorrerà attendere l’esito degli esami tossicologici e istologici, ma intanto, macroscopicamente possiamo dire che non ci sono lesioni traumatiche importanti”, ha specificato Cociani. Il medico legale ha definito questa una “buona notizia”, che segue “varie boutades che sono state quanto meno inopportune, pronunciate da più parti”. Eppure alcuni detenuti del CPR hanno diffuso una testimonianza audio che racconta una versione dell’accaduto: È inizio settimana, V. non trova il telefono, non vuole tornare in cella, resiste, ... nextquotidiano

