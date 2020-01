Umberto Tozzi, le accuse del figlio Nicola: “Non voglio il suo cognome” (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ recentemente tornata a far parlare di sé la complessa, tormentata storia tra il celebre musicista Umberto Tozzi e l’ex moglie Serafina Scialò. In seguito all’improvvisa scomparsa di quest’ultima, riemerse infatti ancora una volta il dibattito legato alla difficile separazione avvenuta tra i due ormai anni fa; una faccenda di assegni misteriosi e soldi intascati aveva infatti incrinato i rapporti tra i due, arrivando Tozzi a parlare di “tutto il male che aveva fatto” in occasione della morte. Una frase che non è certo andata giù a Nicola, unico figlio dei due. “Su mia madre solo falsità”: il figlio di Umberto Tozzi e Serafina Scialò attacca il padre e difende la memoria della madre Nicola Armando, figlio di Umberto Tozzi e Serafina Scialò, ha infatti risposto per le rime alle dichiarazioni del padre. Attraverso un’intervista al ... velvetgossip

ele_cel : @lusurpateur_ @Zazzarazaz Molla i ventenni (a meno che non siano boni), buttati sui best of di Umberto Tozzi - StupiscitiaGe : RT @RadioItalia: Raf e Umberto Tozzi raddoppiano i concerti a Milano, Torino e Bergamo Orgogliosi di essere #radioufficiale del tour di @Ra… - F_Fashion_ : l'amico torinese in tv : Umberto Tozzi Hurra' alla marinara Tv 1984 -