Striscia la Notizia contro Alfonso Signorini: ‘E’ accaduto di peggio in casa, quello fatto da Veneziano è nulla a paragone’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Striscia la Notizia parla del Grande Fratello Vip 4 Chi segue la quarta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che due settimane fa Salvo Veneziano è stato espulso dalla casa di Cinecittà. Il motivo? Il pizzaiolo siciliano ha pronunciato delle frasi sessiste e orrende nei confronti delle donne, per questa ragione gli autori del reality show lo hanno mandato fuori. A distanza di giorni, però, l’ex gieffino è tornato a tuonare affermando che Alfonso Signorini ha adottato queste norme in misure differenti. In pratica il 40enne dice che al GF dopo la sua uscita sono accaduti dei fatti peggiori. Anche di questa vicenda se ne è occupato moltissimo Striscia la Notizia. L’espulsione di Salvo Veneziano In questi giorni Striscia la Notizia, attraverso la storica rubrica Spettegules, ha disegnato il futuro non proprio roseo del Grande Fratello Vip 4. Infatti questa edizione ... kontrokultura

KontroKulturaa : Striscia la Notizia contro Alfonso Signorini: 'E' accaduto di peggio in casa, quello fatto da Veneziano è nulla a p… - livelifeVale : @davidemaggio Ha fatto bene striscia la notizia la massacrava ogni volta - G_ianluc_a : RT @Max74725943: Il discorso di Gratteri che nessuno ha trasmesso a livello nazionale - Video - Striscia la Notizia: -