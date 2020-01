Stephen King accusa l'Academy: "Gli Oscar truccati a favore delle persone bianche" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stephen King torna sulla polemica relativa agli Oscar lanciando accuse nei confronti dell'Academy sull'assegnazione dei premi, secondo lui manipolati a favore dei bianchi. Stephen King torna sull'argomento Oscar con parole pesanti nei confronti dell'Academy in un editoriale pubblicato sul Washington Post, nel quale accusa l'organizzazione di truccare i premi a favore dei bianchi. Stephen King qualche settimana fa ha suscitato le ire di diversi follower dopo un tweet nel quale il romanziere affermava di non considerare la diversità come una peculiarità di cui tener conto quando vota agli Academy Awards:"In quanto scrittore mi è permesso di votare le candidature solo in tre categorie: miglior film, miglior sceneggiatura adattata e miglior sceneggiatura non originale. Non prenderei mai in considerazione la diversità come materia d'arte. ... movieplayer

