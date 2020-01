Rapinatore in azione: con un coltello alla gola del cassiere porta via 2.500 euro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Sono stati momenti di paura per il dipendente di un supermercato di Marsala, l'uomo ha dovuto fare i conti con un Rapinatore che lo ha strattonato da una parte all'altra con un coltello puntato alla gola, così facendo il malvivente ha portato via un ingente bottino Entra in un supermercato, semina il panico e, con un coltello puntato alla gola del cassiere, riesce a portare via un’ingente bottino. Grazie alle immagini delle telecamere viene riconosciuto dai carabinieri ed arrestato (guarda il video). Si tratta di Mario Ferrera, 33 anni, marsalese. La rapina è stata messa a segno in un supermercato di Marsala, in provincia di Trapani, venerdì sera. Erano quasi le 19 quando, nell’attività commerciale ubicata in contrada Cuore di Gesù, ha fatto ingresso il 33enne con il volto travisato da passamontagna. L’uomo, ha estratto dalle tasche un coltello creando il ... ilgiornale

