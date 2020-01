Netflix e Apple pronte ad acquistare la Metro Goldwin Meyer

Netflix e Apple in trattative per acquistare MGM? : Netflix e Apple in trattative per acquistare MGM? Le due media company potrebbero diventare le nuove proprietarie del celebre marchio, a sua volta titolare di James Bond. Netflix e Apple sarebbero tra le società con cui MGM starebbe intrattenendo delle trattative preliminari volte all'acquisizione del marchio e della sua ricca libreria di contenuti. Che uno dei più celebri studi hollywoodiani stia davvero per passare nelle mani di un altro ...

The Witcher di Netflix : il celebre brano 'Toss A Coin To Your Witcher' è disponibile su Spotify e Apple Music : The Witcher di Netflix ha avuto un successo clamoroso, ma l'ormai famosissimo brano Toss A Coin To Your Witcher non ha visto una release ufficiale come singolo. La melodia orecchiabile, cantata dal bardo dello show Jaskier, sembra essere piaciuta a tutti e i fan hanno prodotto centinaia di cover e mod per rendere omaggio alla canzone. Ma ahimè, non è stato pubblicato nessun singolo ufficiale su nessuno dei principali servizi di streaming.Fino ad ...

Serie tv Netflix - Disney - Apple - HBO. Gli stipendi delle grandi star di Hollywood : Netflix, Apple e Disney, per diverse ragioni di mercato, offrono oltre un milione di dollari a episodio alle star di punta delle loro migliori Serie tv. Si tratta di un dato di fatto che fa discutere e da cui nasce spontanea una domanda: è giusto? Fan e specialisti cercano di capire il senso e la portata di questo fenomeno. Ora che i giganti della tecnologia stanno facendo i loro primi passi nel mercato della fiction e dei contenuti on demand, è ...

The Witcher chiama Siri : la serie Netflix crea problemi agli utenti Apple : The Witcher, la nuova serie fantasy di Netflix, ha un buffo effetto collaterale per alcuni utenti Apple che si affidano a Siri. The Witcher, la nuova serie fantasy di Netflix basata sull'omonima saga letteraria e videoludica, ha un buffo ma non del tutto inatteso effetto collaterale per alcuni utenti Apple a causa di Siri. Nello show esiste infatti un personaggio importante di nome Ciri (diminutivo di Cirilla), una principessa dotata di poteri ...

Piattaforme online - nel 2018 ricavi globali per 692 miliardi di euro. Primo rapporto dell’Agcom su Alphabet/Google - Amazon - Apple - Facebook - Microsoft e Netflix : Nel 2018, Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix hanno conseguito complessivamente 692 miliardi di euro di ricavi nel mondo, un valore quattro volte superiore a quello delle principali imprese di TLC e media tradizionali. Le Piattaforme mostrano un’elevata globalizzazione, realizzando quasi la metà del proprio fatturato al di fuori del continente domestico, a fronte di una quota del 15% per le TLC&Media company. ...