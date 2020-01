Morto Kobe Bryant, lo schianto dell’elicottero e i rottami (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant è Morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre persone più il pilota, e sono tutti morti. Il velivolo ha preso fuoco dopo lo schianto a terra. Tra le vittime anche la figlia Gianna Maria. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Bryant aveva altre tre figlie: Natalia, Bianca e la piccola Capri, nata a giugno. Kobe Bryant, uno dei più grandi di sempre Kobe Bryant è sempre stato famoso per i suoi spostamenti in elicottero e quando giocava per i Lakers usava il suo Sikorsky S-76 per trasferirsi dalla sua villa di Newport Beach fino allo Staples Center di Los Angeles. Dopo il suo ritiro, i Lakers avevano ritirato entrambe le maglie usate da Kobe Bryant, la 8 e ala 24, un onore mai ... limemagazine.eu

