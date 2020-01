Milano, un 13enne cinese insultato durante una partita di calcio: «Spero che ti venga il virus come nei mercati in Cina» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nuovo episodio di razzismo sui campi da calcio, e ancora una volta nella categoria giovanissimi. «Spero che ti venga il virus come nei mercati in Cina (coronavirus, ndr)» è l’insulto rivolto al 13enne Francesco Lin da un giocatore dell’altra squadra, durante l’incontro Idrostar-Ausonia a Cesano Boscone, nel milanese, facendo scoppiare in lacrime il giovane calciatore e obbligandolo a lasciare il campo. A raccontare l’accaduto è proprio la squadra in cui gioca il giovane Lin: «Al 35esimo del secondo tempo un ragazzo esce in lacrime. Non si è fatto male, non è stato sostituito. È stato insultato, umiliato solo perché cinese, perché voi non lo sapete ma oggi funziona così». «Il peggio arriva dopo – si legge ancora nel post – quando l’arbitro non prende nessun tipo di provvedimento e il Mister della squadra Ausonia, e neanche i dirigenti, richiamano il proprio ... open.online

